「AKB成人式」馬嘉伶大紅和服耀眼無比

AKB48出席成員合照。（圖／©ＡＫＳ）

馬嘉伶穿上大紅和服，顯得美麗大方。（圖／©ＡＫＳ）

馬嘉伶（左）和松井珠里奈合照。（圖／©ＡＫＳ）

日本人氣女團「AKB48」家族成員９日早在秋葉原的「神田明神」神社舉辦成人式儀式，滿20歲的團員包括松井珠理奈、兒玉遙以及台籍成員馬嘉伶等32人，全穿上華麗和服出席活動。

台籍成員馬嘉伶去年12月21日在日本度過20歲生日，23日她在秋葉原劇場舉辦生日公演，歌迷準備的卡片與花束，昔日戰友、AKB48台灣研究生們的鼓勵逗得，為她錄製的生日祝賀影片，讓她瞬間哭成淚人兒。

她今穿上親自挑選的大紅和服，出席成人式活動，透露去年２月成為「AKB48」正式成員後，很幸運能在19歲就圓夢。之前在握手會上，有很多日本粉絲努力跟她說中文，讓她相當感動，希望穿上大紅色和服，期許今年更加耀眼活力。

(中時)