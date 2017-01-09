瑞士央行去年大賺240億瑞郎

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瑞士央行周一公布去年獲利強勁，幾乎抵銷前年的帳面虧損。主要是去年瑞士法郎匯率穩定，和其持有的股票、債券和其他資產增值而讓財務好轉。

瑞士央行2016年獲利逾240億瑞士法郎（約236億美元），扭轉2015年帳面虧損233億瑞士法郎的局面，但仍低於2014年的獲利380億法郎。

瑞士央行去年逾190億瑞士法郎獲利是來自其外幣投資，所持有的黃金部位也增值39億瑞士法郎。央行將在3月提供更詳細財務內容。

央行表示，除了按照慣常做法給聯邦政府和各個州政府配發10億法郎股息外，也會因為去年獲利強勁而可能額外配發約5億法郎股息。瑞士央行與其他國家央行不同之處，是除了政府外，也有私人股東。其股票在瑞士證券交易所掛牌交易。

(工商)