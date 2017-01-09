讓媽媽小明明無牽掛離開　施易男：我會堅強！

施易男在臉書貼出與媽媽過去的甜蜜母子合照。（取材臉書）

施易男在臉書貼出與媽媽過去的甜蜜母子合照。（取材臉書）

施易男日前與許傑輝、蔡燦得一起上Selina主持的《別讓身體不開心》。（年代MUCH）

施易男日前錄《別讓身體不開心》。（年代MUCH提供）

歌仔戲國寶、藝人施易男的媽媽巫明霞（小明明），7日上午在家跌倒重創後腦勺，送醫後不幸辭世。施易男日前為宣傳新專輯上年代MUCH《別讓身體不開心》，恰巧聊到「可能要跟父母分離的那一天，你準備好了嗎」話題，他提到，自己從小就面臨很多生離死別，大學時父親過世、媽媽多年前瓦斯中毒差點離開，最好的朋友也意外過世，他坦言：「心中很怕一種失去的感覺，因為感受過那種痛！」

小明明突然撒手人寰，原本正在海外宣傳的施易男沒能見到媽媽最後一面，連日來他強忍悲痛、打起精神處理媽媽後事。他9日晚首度在臉書親自發文，表示謝謝大家的關心，「雖然食不下嚥，還是會逼自己吃，雖然無法入睡，我還是會逼自己睡。因為我知道我需要體力去處理媽媽的身後事，來陪媽媽圓滿走完這最後一段路。我也會很堅強去面對這已經發生的事實。接到很多朋友的關心，除了感謝還是感謝，也請見諒無法一一的回覆表達我的感謝，這是我人生的課題，我會把這道人生的功課做好，我會堅強並讓媽媽不要擔心我，讓媽媽可以安心放下，無牽掛的離開。」

他也公佈將選在1/22(日)11：00於台北第二殯儀館景仰樓三廳為媽媽小明明舉行公祭儀式，並懇辭奠儀。

施易男在《別讓身體不開心》節目中說，18年前父親過世後，他就一直告訴自己「媽媽可能隨時會離開，不過這是無法準備的」，因此孝順的他，最大的心願就是要給媽媽所有一切美好，盡量讓她開開心心。幾年前，媽媽就說想先買靈骨塔，他聽了覺得很害怕、也很難過，一直想要逃避這件事，直到去年母親節，他和姊姊才合買了一個靈骨塔送給媽媽，圓了她的心願。

他從小與媽媽感情親密，即便已經長大成人，媽媽還是把他當成小孩子，每天的飲食、出門要注意什麼、晚上回來要早點睡，總是細心叮嚀，他也開心接受媽媽這樣的關心。他回憶，小時候因為叛逆，跟媽媽起衝突就離家出走，不過怕她擔心，所以他也只是去忠孝東路買了一件衣服就乖乖回家。漸漸長大後，發現媽媽說的都是對的，之後就都很聽媽媽的話。

聊到父母漸漸老了的話題，主持人Selina也忍不住哽咽感動落淚，她說，去年9月帶著全家人一起去義大利玩，想起小時候父母牽著她的手出去玩，這次換她牽著父母的手去旅遊，即便行程安排已經很輕鬆，還是能感受到父母體力已經沒有那麼好，明顯感覺到他們老了。想起那趟旅程Selina感觸很深，在角色互換後，對爸媽有了更多的孝順及體諒，也懂得愛要即時。

(中時)