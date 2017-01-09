直升機洗電塔礙子 疑風勢太大迫降廟埕

直升機迫降廟埕，引起一陣虛驚。（楊明峰翻攝）

隸屬於凌天航空的一架直升機，9日上午6時許在桃園市楊梅區清洗高壓電塔的礙子，疑似風勢太大，迫降在楊梅奉天宮前廣場，好在人員無礙，卻引起現場一片虛驚，直升機於上午11時許見風勢轉小，再度起飛進行相關作業。

(中時)