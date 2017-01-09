台南震災痛失兩子 維冠夫妻懷孕生女

台南市維冠金龍大樓在去年0206地震中倒塌，住戶連晃汶、陳淑怡夫妻的兩名兒子不幸罹難。事後已結紮的陳淑怡決定接通輸卵管嘗試再懷孕，在去年12月生下了1名女兒。

維冠金龍權益促進會理事長劉怡辰今天表示，陳淑怡在去年12月28日生下小女兒；但因妊娠毒血症導致早產，身體需要調養，但母女均安，目前在家休養，暫時不適合受訪，很感謝外界的關心與祝福。

連晃汶、陳淑怡夫妻是在0206地震中，失去了分別為15歲、10歲的兩個兒子。在悲痛之餘，37歲的陳淑怡決定「要把孩子生回來」，雖然已結紮9年，仍重新接通輸卵管，調養身體，準備以人工生殖方式嘗試懷孕。

陳淑怡懷孕過程很辛苦，但信念強烈，即使冒著生命危險也堅持把孩子生下來。終於在去年的12月28日，把小女兒平安生下來。

在女兒出生後，連晃汶在臉書上寫下，「翔、凱～妹妹來我們家了」，「老天幫我開了另一扇門，謝謝(你,去人加示)」、「新生命的到來身懷感激老婆無私的付出、老婆我愛妳」等心情，不少親友都給予祝福。1060109

(中央社)