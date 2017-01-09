台南震災痛失兩子 維冠夫妻懷孕生女
台南市維冠金龍大樓在去年0206地震中倒塌，住戶連晃汶、陳淑怡夫妻的兩名兒子不幸罹難。事後已結紮的陳淑怡決定接通輸卵管嘗試再懷孕，在去年12月生下了1名女兒。
維冠金龍權益促進會理事長劉怡辰今天表示，陳淑怡在去年12月28日生下小女兒；但因妊娠毒血症導致早產，身體需要調養，但母女均安，目前在家休養，暫時不適合受訪，很感謝外界的關心與祝福。
連晃汶、陳淑怡夫妻是在0206地震中，失去了分別為15歲、10歲的兩個兒子。在悲痛之餘，37歲的陳淑怡決定「要把孩子生回來」，雖然已結紮9年，仍重新接通輸卵管，調養身體，準備以人工生殖方式嘗試懷孕。
陳淑怡懷孕過程很辛苦，但信念強烈，即使冒著生命危險也堅持把孩子生下來。終於在去年的12月28日，把小女兒平安生下來。
在女兒出生後，連晃汶在臉書上寫下，「翔、凱～妹妹來我們家了」，「老天幫我開了另一扇門，謝謝(你,去人加示)」、「新生命的到來身懷感激老婆無私的付出、老婆我愛妳」等心情，不少親友都給予祝福。1060109
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。