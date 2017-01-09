飛機上有蛇 阿聯酋航空驚見不速之客

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阿聯酋航空（Emirates flight）一架由阿曼首都馬斯開特（Muscat）飛往杜拜的航班，因行李搬運工在貨艙發現一條蛇而取消飛行。

法新社報導，航空公司聲明表示，班機昨天從阿曼（Oman）起飛前發現了這條蛇；徹底搜查後，飛機重新起飛。

去年11月，墨西哥國際航空（AeroMexico）頭等艙乘客曾驚見頭上儲物箱掉下一條蛇。此事雖未造成任何人受傷，但部分乘客驚慌失措。（譯者：中央社周慧盈）1060109

(中央社)