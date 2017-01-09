川普女婿與陸企談生意 陸：無法評論
針對美國準總統川普的女婿庫許納正與中國大陸安邦集團洽談紐約房產開發案，中國大陸外交部發言人陸慷今天僅說，中美之間各種商業往來很多，「我們無法對每一起商業往來發表評論」。
大陸外交部下午舉行例行記者會，陸慷在回答媒體提問時，作上述表示。
陸慷說，他「不了解有關情況」。經過近40年的發展，中美之間保持著非常密切的經貿關係，各種商業往來也很多，「我們無法對每一起商業往來發表評論」。
紐約時報報導，知情人士透露，中國大陸保險商安邦集團正在美國洽談紐約1棟41層大樓的翻新開發案。這棟大樓隸屬美國房地產家族集團庫許納公司（Kushner Companies），而公司的老闆正是庫許納（Jared Kushner）。
這項報導還批露，川普2016年11月贏得美國總統大選後數日，庫許納與安邦集團董事長吳小暉進行會談的相關內容。1060109
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。