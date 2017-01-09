《秀麗江山長歌行》全台首播　林心如迎愛女雙喜臨門

林心如製作並主演的《秀麗江山長歌行》即將在中視全台首播。（中視）

林心如製作並主演的《秀麗江山長歌行》即將在中視全台首播。（中視）

袁弘在《秀麗江山長歌行》動作戲不少。（中視）

林心如製作並主演的《秀麗江山長歌行》，1月10日起，即將在中視全台首播，這部是她前後醞釀三年而成的古裝大戲，她笑稱這齣戲可是她懷了三年才生下來的孩子！巧的是，就在台灣首播前夕，林心如也在台北中山醫院產下愛女，接連喜事不斷，同劇演員好友們都開心祝賀她「雙喜臨門」！

《秀麗江山長歌行》改編自李歆的網路小說《秀麗江山》，劇情講述西漢覆滅、王莽篡漢之後，陰麗華（林心如飾）在錯綜複雜的戰亂格局中，與自小就認識的青梅竹馬劉秀（袁弘飾）並肩作戰，歷盡艱辛共同完成東漢伊始創世偉業的傳奇故事。劇中以陰麗華、劉秀二人的愛情線為基礎，也蘊含了皇位爭奪、後宮爭位等故事支線。1月10日起，週一至週五晚間9點，於中視頻道全台首播。

林心如在劇中飾演的陰麗華，是一個兼具美貌與聰慧，又俠義心腸、武術高強、不同於一般嬌弱的大戶千金，劇中不管是馬戲、武打戲樣樣來，動作流暢讓導演林峰與和她最多對手戲的袁弘都讚不絕口，直誇她武打與馬戲皆動作到位、演得好，且馬戲大多親自完成，十分敬業！袁弘表示，自己在拍這部戲時最意外的就是林心如，畢竟那些槍劍，一個比一個高大且重，他原先還想說林心如一定拿不動，沒想到竟可以，讓他大感佩服。

袁弘還說，當初為了拍《秀麗江山長歌行》前還特地瘦身，但因劇組伙食太好所以後來體重又有點「恢復」。林心如也提到有一場雪地相擁的戲，本來兩人應該是要表現出餓很久的樣子，但到拍那場的時候兩人的臉都不小心有點「圓」了，就算提前了幾天節食也還擔心有點來不及。

(中時)