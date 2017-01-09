豬哥亮偷偷來！「啾」走林玟誼大銀幕初吻
豬哥亮主演《大釣哥》9日曝光正式預告，此次號稱是他「零髒話」的一部片。其中一大亮點是「小辣椒」林玟誼搞笑無下限的女丑角色，不只造型令人噗嗤一笑，誇張的肢體也令人捧腹。備受討論的還有與豬哥亮的跨越40歲代溝的大銀幕初吻。林笑說沒壓力，「拍攝前一刻才知道有吻戲，絕對是個意外。但效果水到渠成，特別好，很感動。」
「豬式喜劇」中的女丑明星，不論王彩樺、林美秀或素珠，演技向來葷素不忌，沒想到搞笑尺度無下限的「驚豔」角色落在林玟誼頭上。豬哥亮拍攝前向她說聲不好意思，即興加了這個橋段，讓她笑得耳根子通紅，也說只要能為戲增色，就是演員最開心的事了。
片中除了加入父子親情、武打等元素，喜劇笑哏也接二連三。包括不拘小節的豬哥亮上廁所不習慣關門，還有對謝沛恩想入非非的性幻想戲，前者需要大呼小叫，後者以嫵媚撩人的姿態入鏡。謝說，出道以來，從沒嘗試過如此豪放的表演，讓豬不斷誇她「孺子可教也！」電影26日全台上映。
(中時)
關鍵字：豬哥亮
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