看到美腿忍不住 男子賣場內偷拍遭逮

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49歲楊姓男子8日下午2時許，持手機在新北市板橋區三民路二段某大型賣場內，偷拍多名女子的裙底風光，他偷拍28歲李姓女子時，當場被李女男友抓住，警方獲報到場，他坦承，「因為大腿太漂亮，才會偷拍。」警訊後依妨害秘密罪嫌送辦。

警方調查，楊嫌從事電腦相關工作，昨下午將手機開啟錄影模式，在大賣場內隨機偷拍女子裙底風光，偷拍李姓女子時，由於太過明顯，當場被李女男友發現，搶下手機後報警處理。

楊嫌坦承，看到正妹這麼漂亮才想拍照欣賞，警訊後依妨害秘密罪嫌送辦。

(中時)