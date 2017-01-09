一例一休加班費怎麼算 北市勞動局開課
《勞基法》修正案去年底實施，「一例一休」規定搞得許多企業主、勞工「霧煞煞」。有鑑於此，北市勞動局將從16日起舉辦15場相關講座，說明規定內容、如何計算加班費、特休和國定假日規定等，明天上午9點起開放線上報名。
勞動局表示，為協助勞工朋友清楚自己的勞動權益，同時輔導企業恪遵勞動法令，1月16日至3月23日先行開辦15場次「最新勞動基準法修法課程」（每場3小時、1場招收130人），課程將邀請具勞動法令專長之專家學者、律師，及勞資爭議調解委員擔任講師，凡設籍或工作地在北市的勞工、工會、企業皆可免費報名參加，10日上午9時起開放線上報名。相關課程報名資訊請至goo.gl/mlyGHx 查詢，或電洽勞動教育文化科，聯絡電話：1999(外縣市請撥：02-27208889)轉分機3346。
(中時)
關鍵字：一例一休加班費
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