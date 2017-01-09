坦省長寫信給莫迪 呼籲解禁馴牛活動

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再過幾天就是相當於南印度新年的「豐收節」（Pongal），坦米爾那都省省長潘尼爾塞爾凡今天寫信給印度總理莫迪，要求解除「馴牛」（Jallikattu）活動禁令。

印度南部多地過去在「豐收節」期間舉辦「馴牛」活動慶祝，但由於遭動物保護團體指責虐待動物，已連續兩年遭最高法院下達禁止舉辦的命令。

為了能讓這項南印度傳統能夠如期舉辦，昨天有數千人聚集在坦米爾那都省（Tamil Nadu）清奈馬利納海灘（Marina Beach）舉行集會，要求各方尊重並保護坦米爾人（Tamils）的文化傳統，恢復「馴牛」活動。

坦省新任省長潘尼爾塞爾凡（O. Panneerselvam）今天特別寫信給莫迪，呼籲莫迪頒佈一條法令，以掃除舉辦 「馴牛」活動的障礙。

在信中，潘尼爾塞爾凡說，請考量坦省各地人們對「馴牛」活動的情感及支持這項活動的原因，印度政府應對此採取最大限度的行動。

坦米爾那都省通常在1月稍晚的南印度年節「豐收節」，舉辦稱為「賈爾利卡圖」（Jallikattu）、類似西班牙鬥牛的馴牛活動，已有2000多年歷史。

和西班牙鬥牛不太一樣，在「賈爾利卡圖」活動中，數百名男性會追著公牛奔跑，並抓住牛角、牛尾或牛的突起部位，扯走綁在牛身上一包包的錢或黃金，因而被愛護動物人士指責是虐待動物。

印度最高法院2014年5月在審理保護動物團體訴願後，宣布禁止使用公牛進行表演和活動的禁令，導致2015年「馴牛」活動停辦。

但印度中央政府於2016年1月8日發出行政命令，讓「馴牛」活動不在禁止使用公牛表演的行列之中，為「馴牛」活動解套。

不過，最高法院又因保護動物團體的抗議與提出訴願，於1月14日維持「馴牛」活動禁令，讓坦省民眾希望落空，引發大規模示威活動。1060109

(中央社)