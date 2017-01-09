坦省長寫信給莫迪 呼籲解禁馴牛活動
再過幾天就是相當於南印度新年的「豐收節」（Pongal），坦米爾那都省省長潘尼爾塞爾凡今天寫信給印度總理莫迪，要求解除「馴牛」（Jallikattu）活動禁令。
印度南部多地過去在「豐收節」期間舉辦「馴牛」活動慶祝，但由於遭動物保護團體指責虐待動物，已連續兩年遭最高法院下達禁止舉辦的命令。
為了能讓這項南印度傳統能夠如期舉辦，昨天有數千人聚集在坦米爾那都省（Tamil Nadu）清奈馬利納海灘（Marina Beach）舉行集會，要求各方尊重並保護坦米爾人（Tamils）的文化傳統，恢復「馴牛」活動。
坦省新任省長潘尼爾塞爾凡（O. Panneerselvam）今天特別寫信給莫迪，呼籲莫迪頒佈一條法令，以掃除舉辦 「馴牛」活動的障礙。
在信中，潘尼爾塞爾凡說，請考量坦省各地人們對「馴牛」活動的情感及支持這項活動的原因，印度政府應對此採取最大限度的行動。
坦米爾那都省通常在1月稍晚的南印度年節「豐收節」，舉辦稱為「賈爾利卡圖」（Jallikattu）、類似西班牙鬥牛的馴牛活動，已有2000多年歷史。
和西班牙鬥牛不太一樣，在「賈爾利卡圖」活動中，數百名男性會追著公牛奔跑，並抓住牛角、牛尾或牛的突起部位，扯走綁在牛身上一包包的錢或黃金，因而被愛護動物人士指責是虐待動物。
印度最高法院2014年5月在審理保護動物團體訴願後，宣布禁止使用公牛進行表演和活動的禁令，導致2015年「馴牛」活動停辦。
但印度中央政府於2016年1月8日發出行政命令，讓「馴牛」活動不在禁止使用公牛表演的行列之中，為「馴牛」活動解套。
不過，最高法院又因保護動物團體的抗議與提出訴願，於1月14日維持「馴牛」活動禁令，讓坦省民眾希望落空，引發大規模示威活動。1060109
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。