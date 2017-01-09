電業法歧見待協商 立院擬11日表決

立法院長蘇嘉全今天召集朝野協商電業法修正草案，電業管制委員會定位、電力可靠度審議等委員會組成政府或民間代表，何者不得少於1/2等條文，朝野有歧見，不排除11日表決。

蘇嘉全今天召集朝野黨團協商電業法修正草案，有關「電業管制委員會」究應2級或3級機關及該委員會是否須為獨立機關；「電力可靠度審議會」、「電業爭議調處審議會」、「電價費率審議會」成員的組成，政府或民間代表，何者不得少於1/2？非核家園目標應如何入法等5項條文，朝野黨團仍有歧見。

但民主進步黨立法院黨團總召柯建銘晚間受訪表示，電業法草案第52條及第53條兩項條文連動，有關電費政策性補助的主體應否包括全部電業或限於公用電業；電費政策性補助的上限及下限應以何標準計價，11日再協商，協商若無共識再表決。

朝野黨團協商結論，10日上午電業法草案進行二讀，保留條文留待11日處理。

朝野黨團今天協商6項共識條文包括，輸配電業應負責執行電力調度業務，於確保電力系統安全穩定下，應優先併網、調度再生能源。完備再生能源發展規範，符合一定裝置容量以下的小型發電業，無須準備備用供電容量。

電業法第45條草案規定，發電業所生產的電能，僅得售予公用售電業，或售予輸配電業作為輔助服務之用。再生能源發電業，不受此限。再生能源發電業設置電源線聯結電力網者，得透過電力網轉供電能予用戶。再生能源發電業經電業管制機關核准者，得設置電源線聯結用戶並直接供電予該用戶。

針對這三項，草案明定自行政院公布之日起1年內施行。但經電業管制機關審酌電力調度相關作業後，得報由行政院延後施行日期，延後以2次為限，第一次以1年為限；第二次以6個月為限。1060109

(中央社)