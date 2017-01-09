遼寧艦動態 國防部：匿名報導多屬臆測

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大陸解放軍遼寧艦在南海演訓，國防部今天表示，媒體對中共軍事動態以匿名方式引述進行評論，其內容多所錯誤及與事實不符，凡未署名及述明來源之報導均屬臆測。

遼寧艦在南海演訓，各界揣測返航時會從台灣海峽通過，媒體報導台灣有數百飛彈對著遼寧艦，也有報導指出，國軍將領透露，若遼寧號艦隊侵犯國家安全，國防部已擬定好殲敵策略，利用雄風二、三型及魚叉反艦飛彈，可在數波飽和攻擊下，殲滅敵軍。

國防部今天發布新聞稿表示，近期部分媒體針對中共軍事動態，動輒以匿名之「國軍將領」、「國軍高層」等方式引述進行評論，審視其內容多所錯誤及與事實不符。

國防部鄭重澄清，凡未署名及述明來源之報導均屬臆測，籲請媒體善盡查證之責，避免以訛傳訛。1060109

(中央社)