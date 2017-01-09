民進黨高雄市議員檢舉 國民黨土地疑為不當黨產
民進黨高雄市議員蕭永達9日向不當黨產委員會檢舉，指國民黨在高雄市有11筆土地疑為不當取得的黨產；國民黨市黨部則反駁，當年監委都調查過了。
蕭永達列舉國民黨高市黨部及燕巢、田寮等區黨部共11處土地謄本資料，質疑這些原屬私人土地，陸續賣給光華、欣光華等投資公司；市黨部在1962年向國有財產局以17餘萬標購取得，如今市價1.4億元，是當年購入價格800倍以上。
蕭還說，其他黨部土地由私人賣給國民黨，再由國民黨賣給光華投資、欣光華公司等國民黨附隨組織。他質疑，登記雖是合法買賣，但國民黨買地的資金來源為何？是否來自省府？交易價格是否有不相當對價，黨產會應查明。
蕭永達偕副議長蔡昌達把相關資料，交給不當黨產委員會委員施錦芳、連立堅，期盼清查國民黨各地方黨部，能還產於民。
施錦芳表示，這是繼金門、台南之後，第三個主動向黨產會提出檢舉的縣市，會把資料帶回去，向主委顧立雄報告。
連立堅也呼籲其他縣市踴躍檢舉，提供資料給黨產會調查，檢舉獎金最高1億元。
國民黨高市黨部表示，這些土地當年前監委黃煌雄都清查過了，沒有問題；至於市黨部土地被疑低價取得，當年該地段荒蕪，地價便宜，怎能拿來相比。
(中時)
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