TPGA年度頒獎 詹世昌「年度最佳球員」

TPGA2106年得獎選手於頒獎典禮合影。由左至右為許豪升、林文堂、仰德集團董事長許育瑞、詹世昌、呂偉智與蔡哲弘。(圖：TPGA提供)

台灣男子職業高爾夫協會(TPGA)，9日在國賓飯店進行年度頒獎典禮，去年在國內外贏得4勝的「阿昌」詹世昌，在票選活動中擊敗呂偉智與呂文德2位候選人，高球生涯首獲「年度最佳球員獎」。

4年前接受顱咽管腫瘤切除手術的呂偉智，手術後在去年贏得台巡年度第1大賽台灣三商名人賽，賺到16萬美元獎金(約台幣512萬元)，讓他2016年台巡累計贏得630萬8639元獎金，奪下「獎金王」。另獲得太平洋聯盟提供的70萬元獎金。

「台灣1哥」林文堂則拿下年度「老鷹獎」與「博蒂獎」，許豪升獲得「遠距獎」。

TPGA次巡ThreeBond方面，去年1月轉入職業的蔡哲弘，以30萬6517元榮膺「獎金王」，同時獲得太平洋聯盟提供的30萬元獎金。他也另外獲選「最佳新人獎」。

詹世昌去年在泰國贏得亞／歐巡合辦國王盃公開賽與日本勇奪亞／日亞太鑽石盃高球賽，在國內則拿下三花TPGA錦標賽與台灣強菁英賽2冠，成為2016年最多勝選手，獲選「年度最佳球員」實至名歸。

詹世昌去年海外兩勝讓他同時取得今年日、亞種子球員，以及歐巡部分參賽資格，今年將以日、亞巡為主戰場，另參加部分可參賽的歐巡賽。

呂偉智因在亞、台巡合辦的台灣三商名人賽奪冠，讓他取得今明兩年亞巡全卡種子權，他表示，手術後體力大不如前，眼前需先把體能練好，加強續航力，才能應付這兩年亞巡賽程。

(中時電子報)