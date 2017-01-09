TPGA年度頒獎 詹世昌「年度最佳球員」
台灣男子職業高爾夫協會(TPGA)，9日在國賓飯店進行年度頒獎典禮，去年在國內外贏得4勝的「阿昌」詹世昌，在票選活動中擊敗呂偉智與呂文德2位候選人，高球生涯首獲「年度最佳球員獎」。
4年前接受顱咽管腫瘤切除手術的呂偉智，手術後在去年贏得台巡年度第1大賽台灣三商名人賽，賺到16萬美元獎金(約台幣512萬元)，讓他2016年台巡累計贏得630萬8639元獎金，奪下「獎金王」。另獲得太平洋聯盟提供的70萬元獎金。
「台灣1哥」林文堂則拿下年度「老鷹獎」與「博蒂獎」，許豪升獲得「遠距獎」。
TPGA次巡ThreeBond方面，去年1月轉入職業的蔡哲弘，以30萬6517元榮膺「獎金王」，同時獲得太平洋聯盟提供的30萬元獎金。他也另外獲選「最佳新人獎」。
詹世昌去年在泰國贏得亞／歐巡合辦國王盃公開賽與日本勇奪亞／日亞太鑽石盃高球賽，在國內則拿下三花TPGA錦標賽與台灣強菁英賽2冠，成為2016年最多勝選手，獲選「年度最佳球員」實至名歸。
詹世昌去年海外兩勝讓他同時取得今年日、亞種子球員，以及歐巡部分參賽資格，今年將以日、亞巡為主戰場，另參加部分可參賽的歐巡賽。
呂偉智因在亞、台巡合辦的台灣三商名人賽奪冠，讓他取得今明兩年亞巡全卡種子權，他表示，手術後體力大不如前，眼前需先把體能練好，加強續航力，才能應付這兩年亞巡賽程。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。