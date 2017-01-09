小三影后不倫已婚名導 消失7月首合體現身

金敏喜和洪尚秀去年爆出不倫戀，便神隱7個多月。（圖／取自韓網《TVREPORT》）

兩人今被目擊現身首爾拍片。（圖／取自韓網《TVREPORT》）

34歲韓國女星金敏喜去年6月被爆和55歲人夫名導洪尚秀搞婚外情，醜聞一出，兩人跑到美國避風頭，甚至傳出在男方還沒正式離婚的狀況下，就秘密在猶他州登記結婚，消失在眾人面前7個月後，近日兩人被目擊合體現身首爾，秘密拍新片。

洪尚秀去年11月申請離婚，但妻子堅持不願簽字，全案也進入法院進行離婚訴訟，而金敏喜爆出不倫戀後已神隱多時，年底憑《下女的誘惑》奪下青龍獎影后，也僅找人代領。

據韓媒《TV REPORT》報導，金敏喜和洪尚秀今低調現身首爾拍片，片中演員都是到現場後才拿到劇本，目前片名和內容都尚未對外公開，相當保密。另外，兩人因為天氣寒冷都包緊緊，金敏喜不是戴口罩就用圍巾蓋頭，打扮十分低調，拍攝告一段落後，金敏喜即搭洪尚秀的車一起離開，這也是他們爆出不倫戀後首度合體曝光，似乎並不太在意外界眼光。

(中時電子報)