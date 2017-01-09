有你們真好！侯友宜感謝守望相助隊奉獻
新北市中和區公所今（9）日晚間舉行「106年度中和區里守望相助隊訓練講習暨春安工作慰問金發放」，副市長侯友宜親自出席，感謝守望相助隊一年來對於社區的貢獻，隨後，侯友宜以多年從警經驗分享春安期間的經驗，他特別感謝所有隊員「有你們真好！」
副市長侯友宜親自出席與中和區長柯慶忠、議員邱烽堯、陳錦錠、林秀惠、游輝宂、張瑞山助理、立委江永昌助理一起頒發春安工作慰問金。
柯慶忠指出，往年春安工作慰問金發放都是在各里舉行，今年首度邀集各守望相助隊齊聚，除了邀請副市長經驗分享外，更透過活動讓隊員們彼此交流、分享經驗，一起為自己居住的社區奉獻付出。
隨後，侯友宜分享春安工作經驗，特別感謝隊員們對於社區的貢獻，他表示，因為隊員們無私奉獻，讓社區治安更好、更祥和，有你們真好！
(中時)
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