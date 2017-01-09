愛心加倍！捐血公益結合美食音樂會
一圓出國表演夢！金樹慈善基金會與煽風小棧合作，公開徵選小小音樂家，初選逾30位學童報名，選出5位進入決賽，最後將由大提琴家陳世霖挑選出1位，一起到加拿大登台演出，活動另外結合捐血等公益活動，號召民眾一起助弱勢、過好年。
金樹慈善基金會與煽風小棧、新北市警友會秀山站等單位合辦「捐血公益、美食音樂會」活動，民眾只要捐出一袋血，基金會就捐款300元給愛盲基金會及台灣芒草心慈善協會，一起幫弱勢溫馨過年，逾200位民眾熱情響應，捐出超過400袋熱血。
活動一大特色，邀請5位進入決賽的小小音樂家公開表演，全程錄影提供給大提琴家陳世霖、加拿大溫哥華大都會交響樂團、加拿大亞裔活動協會進行最後評審，將邀請1位學童代表台灣至加拿大一起演出，讓國際看見台灣的軟實力。
基金會董事長張福源指出，基金會長期秉持「您捐血，我捐助」的理念，鼓勵民眾捐血之外，更透過實際行動幫助弱勢、公益團體，活動每半年舉辦1次，今年邁入第4年。
「付出是一種享受！」張福源說，今年首度結合音樂會形式，不僅提供舞台給小小音樂家，也協助入圍者到加拿大演出圓夢。
警友會秀山站長劉騰駿表示，透過基金會整合各界資源，讓愛心的力量一加一大於二，台灣芒草心慈善協會主要是協助街友求職，給他魚吃，不如教他釣魚，幫助街友求職自立比資助他們更重要。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。