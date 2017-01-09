愛心加倍！捐血公益結合美食音樂會

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金樹慈善基金會與煽風小棧、新北市警友會秀山站等單位合辦「捐血公益、美食音樂會」活動。（葉書宏攝）

金樹慈善基金會與煽風小棧、新北市警友會秀山站等單位合辦「捐血公益、美食音樂會」活動。（葉書宏攝）

金樹慈善基金會與煽風小棧、新北市警友會秀山站等單位合辦「捐血公益、美食音樂會」活動。（葉書宏攝）

金樹慈善基金會與煽風小棧、新北市警友會秀山站等單位合辦「捐血公益、美食音樂會」活動。（葉書宏攝）

金樹慈善基金會與煽風小棧、新北市警友會秀山站等單位合辦「捐血公益、美食音樂會」活動。（葉書宏攝）

一圓出國表演夢！金樹慈善基金會與煽風小棧合作，公開徵選小小音樂家，初選逾30位學童報名，選出5位進入決賽，最後將由大提琴家陳世霖挑選出1位，一起到加拿大登台演出，活動另外結合捐血等公益活動，號召民眾一起助弱勢、過好年。

金樹慈善基金會與煽風小棧、新北市警友會秀山站等單位合辦「捐血公益、美食音樂會」活動，民眾只要捐出一袋血，基金會就捐款300元給愛盲基金會及台灣芒草心慈善協會，一起幫弱勢溫馨過年，逾200位民眾熱情響應，捐出超過400袋熱血。

活動一大特色，邀請5位進入決賽的小小音樂家公開表演，全程錄影提供給大提琴家陳世霖、加拿大溫哥華大都會交響樂團、加拿大亞裔活動協會進行最後評審，將邀請1位學童代表台灣至加拿大一起演出，讓國際看見台灣的軟實力。

基金會董事長張福源指出，基金會長期秉持「您捐血，我捐助」的理念，鼓勵民眾捐血之外，更透過實際行動幫助弱勢、公益團體，活動每半年舉辦1次，今年邁入第4年。

「付出是一種享受！」張福源說，今年首度結合音樂會形式，不僅提供舞台給小小音樂家，也協助入圍者到加拿大演出圓夢。

警友會秀山站長劉騰駿表示，透過基金會整合各界資源，讓愛心的力量一加一大於二，台灣芒草心慈善協會主要是協助街友求職，給他魚吃，不如教他釣魚，幫助街友求職自立比資助他們更重要。

(中時)