田中實加：願退回金鼎獎

因為偽造日本人身份而引發爭議的《灣生回家》一書作者陳宣儒（田中實加），今天發聲明指出，願意將因為拍攝紀錄片所獲得的金鼎獎與一切所得獎金繳交回文化部。

另外陳宣儒還在聲明文上明確表示，包括前男友杜正宇在內所有支持她撰寫與拍攝《灣生回家》故事的人，都是到現在才知道其真實身份。對於因為自己偽造日人身份而在台灣引起如此大的風波，陳宣儒也再度在聲明文中表達歉意，並表示不希望因為自己的錯誤影響台日雙方關係的正常發展。陳宣儒希望一切的質疑都請針對她個人，自己願意承擔所有的責任。

在接受《中時電子報》專訪時，杜正宇強調，自己與陳宣儒是在《灣生回家》出版以後才認識。針對導演洪維健在網路上指控自己利用在中研院當博士後研究人員的身份協助陳宣儒造假一事，他表示十分困擾。杜正宇指出，他是今年7月才進入中研院，而陳宣儒則是去年4月被邀請到中研院演講，又怎麼可能替她安排任何事情呢？

最後則是關於陳宣儒的真實身份，杜正宇強調自己與遠流出版社都是最近才知道的。儘管曾經交往過一段時間，但是陳宣儒自己和她的家人從來沒有告訴過杜正宇她並不是田中實加。因此對於洪維健的指控，他強調將保留法律追訴權。杜正宇表示，自己與陳宣儒有合作替台灣歷史博物館寫相關稿件，口述歷史訪談部分由陳宣儒撰寫，文中提及的松本洽盛、冨永勝、清水靜枝、片山清子、家倉多惠子等人均在《灣生回家》紀錄片中。相關內容可提供訪談者影片作証。

以下為陳宣儒的正式聲明文：

本人陳宣儒因過去對自己身世的言行，造成不良示範並牽連許多身邊始終支持我、信任我的老師、朋友們，包括自始完全相信我的鍾老師、杜先生，以及每一位《灣生回家》的支持者。這些人在我準備寫公開道歉信之前，一直都毫無懷疑地深信著我對外陳述的身世。也正因為這樣充分的信任，使我這段時日內心一直深感不安。為了避免這個由我引起的風波再連累其他無辜不知情的人，本人在此聲明，願意主動繳回金鼎獎所得的獎座及獎金，由我承擔所有應該承擔的責難及過錯，並希望此一事件能就此平息。

所有灣生的故事都是千真萬確，往後也期盼各界朋友們能將目光著眼於灣生們在台日兩地歷史洪流中曾經存在的軌跡。

我個人所犯的過錯，不應由這些真實存在的灣生們來背負，往後任何的指責、質疑也請針對我個人，我將用最大的誠意坦然面對。

(中時電子報)