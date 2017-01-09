姚明任中國籃協換屆會議籌備組長

中新網報導，退役籃球明星姚明今天出任中國籃協換屆會議籌備組組長。大陸體壇日前傳出，官方為推動籃球改革，有意請姚明擔任中國籃球協會主席，同時擔任大陸男籃代表隊總教練。

報導指出，中國籃協第9屆全國代表大會暨換屆會議將於2017年3月在北京舉行，屆時將選舉產生領導群和全國代表；中國籃協換屆會議籌備媒體通氣會今天則在北京舉行，並作上述公布。與姚明共同擔任組長的還有中國籃協副主席李金生。

姚明今天在會中表示，這份工作與之前從事的所有工作都不一樣，需多看、多聽、多想，廣泛徵求意見，在工作中鍛煉、充實自己。會盡最大努力，把這項工作做好。

他並提到，新一屆的中國籃協代表大會將會匯聚關心中國籃球事業的社會各界人士，也必將承擔在深化改革的大背景下，將中國籃球事業推向一個嶄新高度的重要使命。

中國國家體育總局中共黨組成員、局長助理李穎川今天表示，希望中國籃協換屆後，用新思維、新體系去理清相關人士和機構的各種利益關係，著力解決那些在以往協會工作中長期存在的，諸如政社不分、政事不分、管辦不分等突出矛盾和問題。

中國大陸官方先前傳出有意讓姚明擔任籃協主席，兼任大陸男籃代表隊總教練。

大陸官媒新華社日前發文指出，姚明確實懂籃球，但36歲的他太年輕且資歷尚淺，是轉型「姚主席」的障礙；而大陸網友則認為，姚明出掌籃協可扭轉「外行領導內行」，但因缺乏執教經驗，沒資格掌兵符。

對此，中國大陸國家體育總局新聞發言人4日談體育社團改革發展時表示，在條件成熟的情況下，吸收優秀的知名體育人士進入各級體育社團領導機構、擔任領導職務，既有可能性、又有必要性。1060109

(中央社)