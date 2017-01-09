陸扶貧款常被A 中紀委：查處絕不放過

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針對中國大陸扶貧經費常遭地方官員挪用，中共中紀委案件審理室主任羅東川今天說，未來對膽敢向扶貧等領域伸手者要堅決查處，對膽敢對群眾的救命錢動心眼、下黑手者絕不放過。

中新社報導，中共18屆中央紀律檢查委員會七次全會8日閉幕，中國大陸國務院新聞辦公室今天特地為此舉行記者會，有外媒問到，「中國官員不當使用扶貧或者環保資金，未來官方還會有哪些舉措？」羅東川在回答時，作上述表示。

羅東川表示，中紀委未來要進一步開展扶貧領域的專項整治，要加大對小官大貪、巨貪、侵吞挪用、剋扣強占等侵害群眾利益問題的查處力度。

他說，對那些膽敢向扶貧等領域伸手者要堅決查處；對膽敢對群眾的救命錢動心眼、下黑手者絕不放過。這些都要用「最嚴厲的手段從重處置」。1060109

(中央社)