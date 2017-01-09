梁靜茹巡演57場達陣 2月返場上海3月插旗加拿大
梁靜茹「你的名字是愛情」巡迴演唱會2015年３月自上海起跑，在世界各地回響熱烈，至今已唱了57場，還在持續加場中，她日前耶誕節結束美國拉斯維加斯演出後，和主辦單位超級圓頂籌備新內容，將於２月13、14日重返上海加場，和上海的歌迷共度情人節。而她也將於３月唱到加拿大溫哥華和多倫多，是她的演唱會版圖首次插旗加拿大。
梁靜茹是歌迷心目中永遠的情歌天后，８日受邀錄製山東衛視雞年春晚，演唱〈暖暖〉等兩首經典歌曲，當天出席者還有費玉清、林志穎、張靚穎等，她也分享在大馬過年習俗，除了除夕守歲，也會和家人吃素到初一，而初二回娘家，在大馬習慣說法是「回奶奶家」，孝順的她，今年也會提早帶老公、兒子返鄉過年。
她為人母後復出，但仍以家庭為先，據悉湖南衛視春晚也邀她，但錄影日期為除夕前１、２天，她因而以要回家為由婉拒出席，她的經紀人廖素平昨說，非常感謝大家厚愛，也希望工作家庭能取得平衡。她的表哥張智成暌違３年最近發片，她也在微博轉發他的新歌幫忙打歌。
(中時)
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