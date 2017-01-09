中鋼員工宿舍起火 火勢持續延燒

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中鋼總部附近興建中的員工宿舍，今晚傳出火警，警消初步研判起火點疑似13至15樓間，疑裝潢木板起火，火勢不斷悶燒，目前火勢未滅，未傳出有人員傷亡，消防隊正全力灌救中。

這處大樓位在前鎮區復興、成功路口，距離中鋼總部不到百公尺，是中鋼正興建的宿舍，預計蓋到29樓，現在只蓋到15樓，原本預計明年底交屋恐生變。

(中時)