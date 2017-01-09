中共航艦繞台海 學者籲勿捕風捉影

中共航空母艦遼寧號。（新華社）

針對最近傳出中共航空母艦遼寧號將途經台灣海峽一事，中華戰略學會研究員張競先生建議國內學者不應該隨著國外的專家無限上綱，捕風捉影。

張競指出，伴隨著中共軍事實力逐日提升，解放軍機艦前往南海演訓，途中經過台灣海峽一事並非意外。不過關於1982年時任中央軍委副主席劉華清，在其私人著述中所提出，並要求海軍逐步掌控各島鏈以西各個海域制海權之島鏈戰略，在張競看來確實有討論的空間。他表示，島鏈概念原本只是美國前國務卿杜勒斯在1951年所提倡議，用來描述西太平洋島嶼態勢之地理名辭。

然而冷戰爆發，乃至於圍堵蘇聯的嚇阻思維興起後，島鏈兩個字就成為國際政治專用辭語。伴隨著蘇聯在1991年的解體，中國大陸自動對號入座，成為西方世界運用島鏈圍堵軍事活動之最新目標。但是由於大陸與全球商貿聯結遠高於蘇聯，張競認為此等軍事配套基本上亦是毫無圍堵效用可言。解放軍機艦能夠跨越島鏈，實施常態演訓，確實是顯現其軍力有所提升，但絕對不是項突破。

他強調,島鏈對於解放軍機艦而言並不是個地理障礙，反倒是項心理門檻。目前就穿越島鏈來說，其並非建軍備戰里程碑，更不具任何戰略指標意義。承平時期依據國際法規則，能夠經由國際水道穿越島鏈，其實不代表在戰爭衝突發生時，亦可隨其意志保有行動自由。就軍事活動地理範圍來說，此乃量之提升並非質之突破。

穿越島鏈為實踐自由航行之合法權利，並未受到任何限制與阻撓，因此更無任何突破可言。至於將平日機艦演訓視為戰時可顛倒正面，從東向西迂迴發動攻勢，張競認為這更是言過其實。他強調，戰時派遣兵力遠繞至太平洋海域，不但行蹤動態難以保密，就以有限兵力實施打擊來說，亦遠不如直接派遣戰機，繞過中央山脈遂行任務。

所以與其捕風捉影無限上綱，張競認為還不如精算迂迴攻勢所須保護交通線與補給線，以及所能夠持續作戰能量高低，就可讓此等囈語與吹捧完全破產。但若考量此等作為另有指向目標，確實是不無可能。只是如果真的要到達能夠面對強敵，實施遠海決戰地步，他覺得解放軍仍有極大努力空間。提到要改變整個亞太秩序，更是言之過早。

他特別提醒，野戰戰略講究力量、空間與時間三要素之搭配。戰略要域必須是攻者所必取守者所必固之地理空間。制海則是在於宰制對手遂行海洋活動意圖，貫徹我方運用海洋意志，而非著眼於佔領特定海域。掌控對手毫不在意，或是毫無海洋活動之海域，其實是毫無戰略意義可言。人類歷史上最大規模之日德蘭海戰，其戰果並未改變戰爭發展方向，更未影響歷史運行軌跡。

解放軍艦艇穿越島鏈出訪他國，過去二十年來不知凡幾，但並未因此重繪東亞戰略版圖。面對解放軍活動態勢變化，張競指出國內觀察家必須務實思考，所有跟風炒作附會加碼，只會讓各方對兩岸情勢誤解更深，對雙方正面互動絕無益處。口舌犀利或可引人注目，但慎思謹言才是穩定台海之道。

(中時電子報)