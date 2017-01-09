大考中心擬漲價 勞動部：應先釐清影響

勞動部今天說，大考中心應釐清有多少適用「勞動基準法」人力受到新規定影響導致成本增加，不應輕言因「週休二日」新規定實施，作為調漲報名費用的理由。

大考中心今天表示，因受到「一例一休」法令的影響，擬調漲學測報名費用。但勞動部表示，勞工在每週內例假及休息日日期，並未限定於星期六、日實施，「大學入學考試中心」有多少人員受到「一例一休」法令的影響，應先行釐清，不宜輕言以「週休二日」新規定實施，作為調漲報名費用理由。

勞動部表示，勞基法修法目的是為落實勞工「週休二日」，使勞工獲得充足休憩，雇主應共同為提升勞工勞動條件而努力。1060109

(中央社)