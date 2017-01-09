不敗金！王瞳月領1萬當零用錢、足蹬390便宜鞋

王瞳投資伴手禮事業，男友艾成拿大鑽戒驚喜現身演「求婚」橋段。（民視）

王瞳與艾成感情穩定。（民視）

王瞳投資伴手禮，與男友艾成的艾叻沙鍋底合作結盟。（民視）

王瞳雖然入行多年年收入驚人，但私下節省務實。（民視）

藝人王瞳、艾成交往第5年，在2016年創業推出馬來西亞「艾叻沙」湯底，網購宅配銷量十分成功。 2017年開春，王瞳再創品牌「瞳樂會」，進軍伴手禮市場。不過王瞳搞不清楚究竟自己投資多少錢，因為從入行以來賺的錢全都進了爸爸的戶頭，由爸爸幫她理財，她說，直到最近這兩年她才開始領每月零用錢1萬元，但1萬也花不完，每個月還能存好幾千。

王瞳表示，其實爸爸有準備信用卡附卡讓她刷，每一次她要刷較大筆的錢都會先跟爸爸報備，但事實上，她本來就很節省務實，從小到大買過最貴的東西，就是有次在微風廣場買了工作需要的名牌高跟鞋1萬4千元，當時還是狠下心才買下手，「以前我都只買390元的鞋穿，經常穿到腳磨破皮，是美鳳姐灌輸我工作鞋要買好鞋的觀念，我才開始會為了工作鞋多花幾千元！」

她說以前吃喝都靠劇組，完全不需要零用錢，也花不到什麼錢，兩年前她才開始有每個月1萬的零用錢，但事實上，她只會買小東西，吃喝大多數艾成付錢，且她根本吃很少，艾成開玩笑說「她很好養，一碗魯肉飯就能撐一天」，她每個月還能存下3、4千。旁人忍不住驚呼原來她如此節儉。她說，一直以來賺的錢都是直接進爸爸戶頭，由爸爸幫她理財買房、繳房貸，自己也不知道到底賺了多少錢，不過爸爸6年前幫她在內湖買的兩間房子現在都已經增值，

兩人感情穩定，經常被問到底何時結婚，艾成坦言還要通過王媽媽設的標準最後一關：「買房」，他說，雖然艾叻沙比自己的藝能事業順多了，但他經濟狀況還不穩定，他也認同王媽媽要求的至少要買房才能結婚，「我在馬來西亞其實有房子和土地，爸爸贊成我賣掉後來台灣買房娶妻，但有這筆錢我更希望投資在艾叻沙的實體店面擴張，否則結婚後，兩人要吃什麼？」

艾成從7歲就被周圍大人誇有音樂天份，開始到處參加比賽，每次哪裡有選秀舞台比賽就會去參加，19歲隻身到台灣到現在，已經15年，他笑稱自己也算是個台灣人，現已拿到台灣永久居留證、健保卡，原本生活中只有彈琴、練歌，都是音樂，直到在民視節目上遇到了王瞳，她進入他的生命，也平衡了他的生命，「現在她比我的舞台還重要！」

對於不斷被逼婚，王瞳笑說跟艾成兩人在一起五年，每次他想要送她什麼生日驚喜都會被她識破，逼艾成以後要給她一個正式又驚喜的求婚儀式，才會答應嫁給他。艾成說，鍋底艾叻沙今年也要開實體店面，為了要讓王媽媽放心，他有為了婚禮而努力工作。

平常愛吃零食勝過正餐的王瞳，這次投入伴手禮市場，她說，現代人非常注重食品安全，加上自己對家鄉台南有濃厚的情感，所以這一次推出的伴手禮食材都是採用台灣好物，例如台南關廟鳳梨、玉井芒果以及新竹北埔蒸菁綠茶，就是要把台灣在地好滋味分享給大家。

(中時)