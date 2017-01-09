菲新任參謀總長：半年消滅境內恐怖威脅

菲律賓新任參謀總長預定於6個月內，「明顯擊敗」境內已向伊斯蘭國組織（IS）效忠的3大恐怖組織。

菲律賓三軍參謀總長安約（Eduardo Ano）今天在「國防部-菲律賓國軍新年聯席會議」上說，「軍方的目標是在6個月內明顯擊敗境內3大安全威脅。」

「明顯擊敗」是指把敵方的能力「削到最弱」。

安約補充，軍事行動輔以發展計劃，6個月內消滅安全威脅的目標，可以完成。

他所指的3大安全威脅分別是：阿布沙伊夫（Abu Sayyaf）、馬巫德集團（Maute Group），以及穆斯林分離組織莫洛國伊斯蘭自由鬥士（BIFF）。

軍方評估，阿布沙伊夫目前約有300至400人，活躍於菲國西南隅的蘇祿群島（Sulu）與巴西蘭島（Basilan），手中至少握有27名菲籍及外籍人質。

馬巫德集團約有200至300名武裝追隨者，活躍於民答那峨島的南蘭佬省（Lanao Del Sur）及週邊區域，據信犯下去年9月的納卯市爆炸案，造成15人死亡、逾60人受傷。

莫洛國伊斯蘭自由鬥士是因不願與政府和談，而從分離組織「莫洛伊斯蘭解放陣線（MILF）」脫離出來的武裝派系，約有300至400名成員，被指不時襲擊政府軍，破壞鄉村基礎設施。

安約於去年12月接任三軍參謀總長之職，他說，軍方將擬出計劃爭取恐怖組織活躍地區的民心，鼓勵社區靠向政府軍，「社區的支持對反恐作戰極為重要，他們可以協助監控恐怖分子的動態。」

這3大安全威脅約在2年半以前向IS效忠，菲律賓總統杜特蒂已公開承認IS的影響力已延伸到菲律賓，而這些恐怖組織也各力求表現，希望獲得IS的垂青，爭取領導地位。1060109

(中央社)