中共8架軍機飛越對馬海峽 日機緊急攔截
日本放送協會（NHK） 報導，日本航空自衛隊戰機今天上午緊急升空，攔截中國大陸8架包括轟炸機在內的軍機，這些軍機穿越日本九州對馬海峽，在東海及日本海之間往返飛行。
日本防衛省表示，今天上午中國大陸軍方6架H-6轟炸機、1架Y-8預警機、1架Y-9電子偵察機，總共8架軍機穿越九州對馬海峽上空，從東海往日本海方向飛行，日本航空自衛隊戰機緊急升空，並確認以上情況。
這8架中共軍機到下午在日本海上空朝東北方向飛行之後折返，循同樣航跡朝東海方向飛返。
日本航空自衛隊密切警戒、監視這8架共軍飛機動向。這些共軍飛機沒有侵犯日本領空。
日本航空自衛隊於去年1月與8月，分別發現中國大陸有2架軍機以及3架軍機在對馬海峽上空往返飛行，但今天是發現共軍飛機架數是最多的一次。
中共在日本空域與海域活動頻繁，根據日本統合幕僚監部（參謀本部）公布資料指出，本月5日凌晨4時（台灣時間3時）左右，日本第2航空群所屬的P-3C反潛機及第15護衛隊「大湊」號，在青森縣尻屋崎的東南東方約80公里的太平洋上，發現往西北方向航行的中國大陸人民解放軍海軍江凱Ⅱ級護衛艦2艘（舷號546及舷號576）及福池型補給艦（舷號889）。這3艘船艦穿越津輕海峽後往西航行。
不僅如此，去年12月，中共解放軍航空母艦遼寧號首度穿過沖繩本島與宮古島之間，進入太平洋航行。1060109
(中央社)
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