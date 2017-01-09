漲薪後 傳格力員工被要求買自家手機

我要評比

鳳凰財經報導，網路流傳，格力電器全員1月8日收到了一封《關於使用格力手機通知》郵件的文章，要求春節後，格力全體員工需使用格力手機。

先前格力才全員加薪1000元人民幣，引發業內驚呼，沒想到加完薪後要先捧場家產品，引發網友議論。

格力電器市場部部長陳自立連忙出來澄清，說是公司鼓勵員工買自己的產品，信任自己的產品，而非強制性規定，不用也沒有問題。

(旺報)