「路跑女神」雷艾美　搭私人飛機初體驗

「路跑女神」雷艾美搭私人飛機初體驗。（怡佳娛樂）

「路跑女神」雷艾美搭私人飛機初體驗。（怡佳娛樂）

有著甜美陽光外型的「路跑女神」雷艾美，受《TOGO泛遊情報》旅遊雜誌邀請，搭乘雜誌發行人潘思源總裁的私人飛機前往東京旅遊採訪，艾美表示，當初一得知是要搭乘私人飛機去東京採訪，興奮之情完全藏不住，前一晚開心到睡不著覺，「太榮幸能搭乘私人飛機出國，簡直太棒了！」

一向熱愛運動的雷艾美，此行不忘準備全套運動裝備，還計畫去朝聖東京慢跑聖地，此外，艾美也許願，希望能在東京遇到村上春樹，她的粉絲也在臉書熱情回應，大家都想跟她一起在東京路跑。

雷艾美此次搭乘私人飛機去旅遊採訪，回想過去，只曾在電影中看到男主角邀請女主角坐私人飛機，共享兩人浪漫旅行，艾美表示，沒想到有朝一日，她也能搭乘私人飛機，不用羨慕電影中的女主角；而且全飛機上只有9位乘客，還可以走私人通道通關，最棒的就是行李重量無上限。此時正逢日本折扣季，也讓艾美迫不及待準備大買特買。

(中時)