陸商務部：擴大人民幣在跨境貿易和投資使用

陸媒報導，大陸商務部9日印發《對外貿易發展十三五規劃》，推動出口邁向中高端，鼓勵戰略性新興產業開拓國際市場；實行積極的進口政策，鼓勵先進技術設備和關鍵零部件進口，穩定資源性產品進口；完善財稅政策，改進金融服務；提高利用外資的品質和水準，加大招商引資力度，進一步放開一般製造業。加快實施自貿區戰略；積極應對貿易摩擦。擴大人民幣在跨境貿易和投資中的使用。積極培育跨國公司，加快形成一批在全球範圍內配置要素資源、佈局市場網路的具有跨國經營能力的大企業。

(旺報)