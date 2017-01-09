管碧玲質疑保證漲價條款 藍委駁扭曲

立法院經濟委員會召委、民進黨立委管碧玲今天表示，電業法草案協商保留3條變成增加2條，因國民黨要漲學校和庇護工場的電價，她質疑這樣的提案是保證漲價條款，無法理解。

中國國民黨立委張麗善表示，管碧玲扭曲事實、以訛傳訛、斷章取義，自己的提案主要意旨是政府不能說漲電價就漲價，要參照5年來的電價價格，這是保障弱勢團體，非常周延的防範，政治人物說話要負責任。

立法院長蘇嘉全今天召集朝野黨團協商電業法修正草案，協商原本只剩下3項條文保留，協商結論出爐，保留條文從3條變5條，管碧玲晚間在臉書發文表示，主要原因，是國民黨提案要推翻協商共識，修改第52條，連動了第53條。國民黨的提案，實在無法理解。

管碧玲說，國民黨團所提電業法第52條修正動議第一項提案改成「…其中供給各級公私立學校、庇護工場用電不得高於近5年實際收費平均值之110%。」

她表示，這樣修改，她自己的解讀不就變成反而是「保證漲價」條款？各級公私立學校， 庇護工場的電價要漲價，無非就是，替台電省錢，但是卻傷害了捉襟見肘的學校，以及慘淡經營的庇護工場，協商時拿出這種條文，符合國民黨的利益嗎？國民黨的立法委員會同意嗎？她無法理解。1060109

(中央社)