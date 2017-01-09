倪安東中文台詞卡關 過年帶妻女出國
台美混血歌手倪安東演出音樂劇「千面惡女」，今天談到練習中文台詞，他笑認「能擁有」老是說不標準。農曆春節他將帶妻女出國玩。
「千面惡女」是導演黃致凱編導，歌手李佳薇、倪安東、管罄、蔡旻佑主演，下午在台北舉辦媒體發布會，4人現場演唱音樂劇歌曲，預計16日起正式排練3個月。
倪安東表示，努力讓口音不會干擾到角色演出，之前練習時，排好一個段落，他會請人錄他的台詞，重複聽、學習咬字，目前遇到最難是「能擁有」，老是說不標準。
首次演音樂劇的李佳薇，以「溫柔的海灘女孩」介紹角色，眼看大家都沒發現，才補充提示「海灘英文是什麼（音近英文不雅字眼）」；蔡旻佑笑認是他建議李佳薇這樣說，在台上直接說聽起來不雅。
李佳薇表示，飾演角色是外表看起來溫柔、內心很壓抑的人，自認與角色有點相似，她也是壓抑的人，只讓大家看到開心一面，不會分享內心黑暗面，還開玩笑說「我是封閉式海灘」。
農曆春節前就要開始排練，導演笑稱會讓演員放假回家過年，倪安東預計帶妻女出國度假5、6天，地點保密不說，希望新的一年能成長、往前邁進。
重回劇場舞台的管罄說，希望可把角色做好，真的很久沒演，希望有好表現。1060109
(中央社)
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