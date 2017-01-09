UNITED NUDE旗艦店開幕 ISSEY MIYAKE聯名商品登場
來自英國的鞋履品牌UNITED NUDE在2017的第一個月，就帶來台灣首間旗艦店開幕，而且坐落在台北東區，還邀請了藝人Melody及品牌創始人暨設計總監Rem D Koolhaas特地來台剪綵；Melody說到「2017的新希望，就是把拳擊練好，把線條練得像Gigi Hadid一樣漂亮。」，就像UNITED NUDE的鞋子一樣，都有獨特漂亮的線條。
今年UNITED NUDE更跟國際時裝大師三宅一生ISSEY MIYAKE合作，兩個品牌都擁有強大的創作力，而且都擅長結構線條與開發新材質，大玩幾何之美，在2017早春裡推出Wrap系列，以環繞為設計概念，旋轉鍍銀鞋跟配上整塊柔軟皮革，時尚卻兼顧舒適度，非常適合現在的都會女性。
另外，UNITED NUDE為了慶祝光復旗艦店的開幕，特地把在米蘭設計周造成轟動的「Re-Inventing Shoes 革新之屢」帶來台灣，其中更包括已故國際建築大師Zaha Hadid的「FLAMES」等等，五位設計大師全以3D列印技術創作，即日起至2月12日於光復旗艦店展出。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。