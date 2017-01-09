UNITED NUDE旗艦店開幕 ISSEY MIYAKE聯名商品登場

Melody穿上UNITED NUDE的HI RISE TRACE - Coral Mix（台灣未上市），搭配Burberry的外套及LANVIN的紅色連身裙登場。

「Re-Inventing Shoes 革新之屢」從即日起至2月12日於光復旗艦店展出。

ISSEY MIYAKE X UNITED NUDE Wrap系列，MID HEEL - Silver，1萬4300元。

ISSEY MIYAKE X UNITED NUDE Wrap系列，FLAT - Black，1萬2700元。

UNITED NUDE 2017春夏新品，MID RISE SLINGBACK，8480元。

來自英國的鞋履品牌UNITED NUDE在2017的第一個月，就帶來台灣首間旗艦店開幕，而且坐落在台北東區，還邀請了藝人Melody及品牌創始人暨設計總監Rem D Koolhaas特地來台剪綵；Melody說到「2017的新希望，就是把拳擊練好，把線條練得像Gigi Hadid一樣漂亮。」，就像UNITED NUDE的鞋子一樣，都有獨特漂亮的線條。

今年UNITED NUDE更跟國際時裝大師三宅一生ISSEY MIYAKE合作，兩個品牌都擁有強大的創作力，而且都擅長結構線條與開發新材質，大玩幾何之美，在2017早春裡推出Wrap系列，以環繞為設計概念，旋轉鍍銀鞋跟配上整塊柔軟皮革，時尚卻兼顧舒適度，非常適合現在的都會女性。

另外，UNITED NUDE為了慶祝光復旗艦店的開幕，特地把在米蘭設計周造成轟動的「Re-Inventing Shoes 革新之屢」帶來台灣，其中更包括已故國際建築大師Zaha Hadid的「FLAMES」等等，五位設計大師全以3D列印技術創作，即日起至2月12日於光復旗艦店展出。

(中時)