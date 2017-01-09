陸8軍機飛越日本海 日十餘戰機升空對應
中國大陸的一個8架戰鬥機群，包括1架運-8預警機、1架運-9電戰機和6架轟-6轟炸機，9日下午飛越日本海日本與朝鮮半島之間的對馬海峽；此外，兩艘訪問歸來的054A護衛艦艦隊也穿越日本津輕海峽。如此大陣仗，引起日本政府非常緊張，十多架日本自衛隊戰機及駐日美軍戰機分別自多處基地緊急升空應援，出動了大批電子偵察機和戰鬥機升空攔截監視，日本海情勢一度相當緊張。
據日本統合幕僚部消息，中國8架軍機今天飛越日本海，包括1架運-8偵察機、1架運-9偵察機和6架轟-6轟炸機。日本有大批軍機自那霸、濱松、小松、築城、新田原、百里等基地緊急升空應對。據日本方面的消息稱，中國054A護衛艦編隊今天也出現在日本海。
從日方公布的飛行軌跡看，轟-6機群直接飛過了對馬海峽。
陸媒指出，據悉，這是這幾年海航轟-6出動，進入日本海飛行訓練機數最多的一次。為應對中國軍機，日本航空自衛隊全國性質的大規模行動，日本厚木基地美國海軍戰機、小牧基地6架F-15J升空監視。甚至日本空自承擔空中指揮中樞任務的E-767，也從濱松基地緊急升空支援。日本航空自衛隊出動這麼大規模的戰鬥機群對外國軍機實施攔截監控，這還是第一次。
大陸空軍專家傅前哨9日對《環球時報》記者說，中國的海軍是在進行常態化訓練，日方的反應純粹大驚小怪。如果說，日方這次突然有這麼大的動靜，那應該是想要「挑事」，故意炒起輿論。
中國軍機已於下午沿原路返回。
防衛省稱，去年1月31日曾發生過兩架中國轟炸機飛越對馬海峽進入日本海的事，但是像今天如此大規模的轟炸機編隊飛臨日本海，還是第一次。
(旺報)
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