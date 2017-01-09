柱柱姊花蓮「搏暖」 力搶黃復興選票
吳敦義今日正式宣布角逐國民黨主席，黨魁選舉進入三強鼎立，黨主席洪秀柱晚間南下花蓮參加黃復興大老議員謝國榮舉辦的圍爐送暖活動，與地方叔伯阿姨「搏感情」，花蓮縣長傅崐萁夫婦陪洪逐桌敬酒，還說「希望大家繼續支持她」獲得全場掌聲。
國民黨黨魁選舉愈趨白熱化，洪秀柱連續兩年特地南下花蓮參加縣議員謝國榮父女舉辦的寒冬圍爐送暖活動，進場時支持者簇擁、合照，大喊「主席你好美」，中正體育館現場席開100桌，縣長傅崐萁、立委徐榛蔚及黃榮華黨部主委張源吉都到場同桌致意。
黃復興選票成為兵家必爭之地，洪秀柱去年主席補選獲得黃榮華黨部全力支持優勢，在花蓮以63.84%得票率高居全島第三，被洪視為「固本」重要戰區，但有軍系加持的郝龍斌，與打出「經國牌」的吳敦義陸續宣布參選，洪秀柱搶先一步爭取黃復興選票意味濃厚。
傅崐萁稱讚洪秀柱，雖然身體纖細，卻在國民黨敗選時挺身而出，撐住了整個黨的半片天，「彷彿看見了俠女的身影」，他還回憶擔任立委時期「洪大姊」帶著他們一起衝撞往事；洪則大讚傅崐萁「樣樣都拿第一！」還突破兩岸緊張關係，帶領藍營八縣市赴陸行銷台灣農特產。
洪秀柱表示，社會需要大家互相幫助，才會有溫暖，國民黨百年來一直都在逆境中成長，「我雖然肩膀不寬，但挺得住！」謝國榮帶頭大喊「我們絕對支持洪秀柱當選國民黨主席」，與民眾一起高呼「洪秀柱加油」，傅崐萁夫婦則陪同她逐桌敬酒，頓時彷彿小型造勢大會。
出身黃復興黨部的謝國榮為五連霸議員，女兒謝宜萱也連任兩屆花蓮市民代表，基層實力雄厚，父女倆從洪秀柱參選總統到歷經「換柱風波」都堅持「挺柱」，讓洪秀柱銘感在心，只要行程有來花蓮一定探訪謝國榮。主委黃源吉則說，每個黨主席人選都很優秀，只要願意承擔國民黨的人選我們都支持，團結最重要。
(中時)
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