國表藝新任董事長 將由朱宗慶接任

國家表演藝術中心董事長陳國慈，去年底向文化部鄭麗君部長表示，因年齡將屆70歲，依規定提出辭呈。由於本屆董事長任期尚未屆滿，文化部依據「國家表演藝術中心設置條例」規定提請行政院院長聘任新董事長，經行政院林全院長核定由朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶接任本屆董事長，新舊任董事長交接預計將於1月11日(三)辦理。

成立於103年4月的國家表演藝術中心，為我國第一個轉型行政法人之藝術機構。鄭麗君感謝陳國慈任職期間的努力，完成國表藝起步運轉的第一哩路，未來將請陳國慈繼續提供寶貴的意見或建議。

預定接任董事長的朱宗慶是知名打擊樂家，開創台灣打擊樂立足世界的國際品牌。朱宗慶不僅曾任台北藝術大學校長及國立中正文化中心藝術總監，行政經驗豐富，同時他長期關注國內行政法人制度，也是當時推動行政法人法立法的重要推手。

(旺報)