現代歌劇《夢臨湯顯祖》首登北京國家大劇院

2016適逢東方戲劇泰斗湯顯祖逝世400周年，大陸各地紛紛響應舉辦紀念活動，在剛迎來2017年之際，北京國家大劇院經典品牌「週末音樂會」，第一場也邀請到現代歌劇《夢臨湯顯祖》登台，除巧妙地描繪出湯顯祖創作「臨川四夢」心路歷程，提倡中華文化外，「週末音樂會」也將續推「惠民票價」刺激文化體驗。

在剛揮別2016年的第一個周末，北京國家大劇院不僅邀請到由上海音樂學院創排的現代歌劇《夢臨湯顯祖》，擔綱今年周末音樂會首演大作，同時也是一次「臨川四夢」與「現代歌劇」間的跨界媒合之作。

為了還原一個真實的湯顯祖，《夢臨湯顯祖》採用明代的服裝與佈景，分別精選湯顯祖一生中的幾段重要經歷，包括《臨川英才》講述臨川家中，湯顯祖與妻子吳氏喜結連理，而後分別赴京趕考的故事；並在《狀元決》中，描繪出湯顯祖感受到官場名利，將一心的熱忱訴諸筆端，作成《紫釵記》的橋段。

對此，上海音樂學院院長林在勇表示：「這是湯顯祖隱身在《牡丹亭》幕後的400年，第一次以藝術形象登上了前台，《夢臨湯顯祖》可說是呈現中國風範的交響樂歌劇之新聲韻。」

(旺報)