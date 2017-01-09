微風尾牙 打造百貨童話王國

.微風集團董事長廖鎮漢期待明年10月微風南山開幕，年度業績可盡早達到300億元。微風集團董娘孫芸芸穿Michelle Mason平口洋裝，自搭Giuseppe Zanotti Design高跟鞋、寶格麗珠寶、愛馬仕包款，廖鎮漢誇說非常可愛、童話。（張祐銘攝）

微風集團略長廖曉喬自稱是手套控，全身白配香奈兒黑色蕾絲手套，自搭Isabel Marant外套、Self Portrait洋裝、Giuseppe Zanotti Design高跟鞋，戴Tiffany表款。（張祐銘攝）

微風集團連兩天辦尾牙開168桌，執行常務董事岡一郎總經理（左起）、孫芸芸、創辦人夫人林美瑛、董事長廖鎮漢、策略長廖曉喬、總經理畑明男今晚出席敬酒。（張祐銘攝）

畢書盡是微風集團尾牙表演嘉賓，人氣超旺。（張祐銘攝）

微風集團今（9日）晚舉辦尾牙席開84桌，與明晚共辦168桌，去年因創辦人廖偉志去世停辦一年，今年增為8館規模擴大，總桌數較前年130桌多。微風常董岡一郎表示去年8館營收破200億元較去年增18％，微風董事長廖鎮漢期待2018年10月微風南山開幕再增70億元，能盡早達到2019年300億元的總目標！

岡一郎表示，因微風信義LV去年下半年開、46樓饗饗自助餐今年上半年開、微風松高去年改裝，今年目標業績從230億元下修為220億元。2019年達300億元，期望追上SOGO台北店，緊追新光三越台北7店。

近來一例一休受關注，今晚辦尾牙等於加班，廖鎮漢表示不會強迫員工出席，希望員工自願參加，若加班早點結束回家。他為獎勵員工，表示正職員工年終2.5個月起，最高超過6個月以上，也鼓勵多生產，正職員工生一胎發5萬元、兩胎10萬元、三胎15萬元「喝醉後自然一點，開車還是要安全到目的地。」

微風策略長廖曉喬私心將尾牙主題訂為「童話王國」，她有顆少女心，希望今年招財也招桃花，期待今年上映的電影《美女與野獸》，一直以來最愛的人是「帥到紙都破掉」的金城武，喝醉後看睡美人與王子相遇的橋段感動必哭。她今晚準備開喝，還笑問媒體「肝準備好了嗎？」

孫芸芸日前到澳洲度假曬成最愛的小麥色，挑選藍色平口洋裝搭配紅色愛馬仕包款，是白雪公主藍、紅配色，她說：「我沒有公主夢，本來想扮巫婆」，怕太over就作罷。詹仁雄出席微風尾牙，聲援同志，提供2萬元獎金，喊說「抽到同志再加1萬元」，炒熱氣氛。

(中時)