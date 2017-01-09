年後轉職潮湧現！12.1萬人騎驢找馬 較去年增萬人
農曆年假倒數三週，年後轉職潮早已暗潮洶湧！據104資訊科技統計，近一個月，已有12.1萬人騎驢找馬，較去年同期增加1萬人，年增9%；其中，受陸客來台人數減少影響，旅遊休閒類人員騎驢找馬人數，較去年同期大增18.8%，成為推升這波轉職潮的最大動能。
104人力銀行總經理洪廣禮表示，主計總處預估，今年GDP成長率1.87%，較去年再向上成長，在景氣回溫預期帶動下，驅動上班族轉職信心及意願更強；從目前主動應徵來看，在職者（即目前有工作者）投遞履歷人數，占全體主動應徵高達4成，換言之，每10位應徵者中，有4位想轉職，該比例較往年高。
104資訊科技目前線上工作機會67.3萬個，年增5%，前5大徵才產業中，以電子資訊／軟體／半導體相關業成長最多。104人力銀行總經理洪廣禮指出，在IOT物聯網和Big Data大數據從概念研發逐步走向應用階段，ML機器學習、AI人工智慧、VR虛擬實境、AR擴增實境、Growth Hacking成長駭客等新科技職缺熱度持續竄飆。
其次是因應農曆年消費旺季，衍生的服務業人力需求，包括住宿餐飲、批發零售及一般服務業，3大泛服務業工作機會合計29.5萬個，占全體工作機會超過4成，也是目前企業需求主力。
2016下半年，陸客來台人數銳減，衝擊觀光旅遊業，促使旅遊休閒相關從業人員騎驢找馬人數大幅攀升，年增18.8%，成為這波轉職潮主要成長動能之一；其次是記者採訪類人員，受自媒體當道、傳統媒體式微，相關從業人員因應產業轉型，另某職涯發展的危機感增加。
(旺報)
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