男團UNIQ中國經紀人涉嫌貪污接受調查

南韓5人男子組合UNIQ經紀公司樂華娛樂透露，中國經紀人田芸日前因涉嫌貪污公款，正在接受警方調查。

南韓「亞洲經濟」今天指出，UNIQ經紀公司樂華娛樂已將涉案經紀人田芸開除。

樂華娛樂在聲明中指出，UNIQ的中國經紀人田芸涉嫌利用職務之便侵佔公司財產等違法行為，觸犯相關刑事法律，公司已經向司法機關進行申報，依法對其進行追責。

據知情人士透露，田芸及已離職的樂華娛樂前員工，涉嫌非法侵佔貪污公款上百萬元人民幣，目前已被警方傳訊調查。

UNIQ是由南韓籍成員金聖柱、曹承衍和中國籍成員王一博、李汶翰和周藝軒組成的5人組合，於2014年出道。UNIQ成員王一博一直活躍在湖南衛視王牌綜藝「天天向上」。1060109

(中央社)