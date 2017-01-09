CNN選2017旅遊點 檳城泰國成都不丹入選

美國有線電視新聞網（CNN）票選「2017年全球最佳旅遊點」，馬來西亞檳城憑藉超多元化的美食，與泰國東北、中國大陸成都及不丹成為獲推薦的亞洲四大旅遊目的地。

CNN表示，這次評比並沒有特別標準，單純只是收集所有CNN的旅遊達人最喜歡的旅遊點推薦後，彙整出來的最終名單。

其中，繼2013年獲CNN推薦為全球最佳小吃城市榜首後，檳城再度憑藉美味多元的食物擄獲CNN旅遊達人的心。文章表示，檳城除了可吃到傳統的馬來餐、中餐與印度餐外，還有很多融合區域香料、中式煮法與馬來烹調的創意料理，讓人吃了讚不絕口。

同時，檳城擁有許多傳統歷史古蹟，從英國殖民地時代建築、中國式傳統店屋到清真寺等，都是值得瀏覽的美景。到檳城旅遊，絕對是一趟邊走邊吃的好回憶。

另外，泰國東北憑藉傳統泰國美食、古老高棉廢墟、原始國家公園和獲聯合國教科文組織保護的青銅時代人工製品等因素入選。成都有人見人愛的貓熊及川菜。不丹則是因為壯麗的喜馬拉雅山美景，加上超高的人民生活幸福指數而入選。

其他入選的地點包括加拿大的愛德華王子島、哥倫比亞、百慕達、美國緬因州卡塔丁伍茲和水域國家紀念碑（Katahdin Woods and Waters National Monument）、丹麥阿胡斯市（Aarhus）、法國南部波爾多（Bordeaux）、冰島西部、阿爾巴尼亞（Albania）、約旦首都安曼（Amman）、盧安達、塞內加爾、美國休士頓及澳洲。1060109

(中央社)