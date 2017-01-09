中石化違反商業秘密案 起訴前總經理蔡錫津等8人

我要評比

中石化公司苗栗縣頭份廠前總經理蔡錫津等8人，意圖另自籌組公司營業，涉嫌洩漏工商秘密，造成公司數百億鉅大損失案，苗栗地檢署承辦檢察官9日偵查終結，依違反營業秘密罪嫌將蔡等8人提起公訴。

檢方調查，中國石油化學工業開發股份有限公司前總經理蔡錫津及陳姓專案經理、技術中心張姓協理、林姓及葉姓專員、公安環保中心洪姓經理及苗栗頭份廠劉姓前廠長等7人，與某化學公司均涉案被列被告。

(中時)