「美國龍蝦」風潮 恐引爆如小龍蝦的生態危害

兩岸近年掀起吃「美國龍蝦」風氣，但其實，美國龍蝦並非真正的「龍蝦」，並不屬於龍蝦科，而是螯蝦一種。美國龍蝦與正統龍蝦最大差異，在於一個有大螯，一個無螯。兩者的價錢也有落差，美國龍蝦身價僅正統龍蝦的1/3。

對此，荒野保護協會萬里工作站站長陳德鴻說，同為螯蝦的「美洲鰲龍蝦」和「小龍蝦」，都有喜歡挖洞、亂剪水生植物習性。若亂棄養放養，都可能造成生態危害。

目前小龍蝦已成為台灣生態殺手，對生態環境影響大，會鑽土壤讓稻梗枯死，也會吃小型水生生物，還會把水生植物剪斷。被引進的美國龍蝦也有此風險，若引入後溢出或被棄養到自然環境中，就可能造成環境不可逆的影響。

(旺報)