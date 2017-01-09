桃猿添日籍投手教練 杉山賢人加入二軍
Lamigo桃猿職棒隊今天宣布，聘請日籍教練杉山賢人加入二軍教練團，擔任投手教練，與另一名二軍助理投手教練林敬民在14日報到。
杉山賢人是1992年巴塞隆納奧運日本隊成員，1993年以7勝2敗5救援，防禦率2.80拿下太平洋聯盟新人王，擁有9年日本職棒一軍經驗，大部分的時間效力西武獅，2001年在橫濱隊引退。
在選手生涯退休之後，杉山賢人轉職教練，曾任樂天隊一軍投手教練、女子棒球隊監督、樂天隊二軍投手教練，今年應邀來台擔任Lamigo桃猿隊二軍投手教練。
球團另延攬林敬民擔任二軍助理投手教練。36歲的林敬民在2010年至2013年曾經在桃猿隊擔任投手，2013年底遭釋出之後轉戰新北市成棒隊，這次回鍋桃猿，將協助二軍投手教練杉山賢人、曾翊誠培育新秀。1060109
(中央社)
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