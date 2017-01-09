英鞋履品牌旗艦店登台 Melody大方秀美腿
2017新年之際，英國知名設計師鞋履品牌台灣首家旗艦店落腳台北東區！今(9日)舉辦開幕記者會，品牌創始人暨設計總監Rem D Koolhaas特地飛來台灣慶賀，並且帶來曾經轟動米蘭設計週、引爆國際媒體爭相報導的「Re-Inventing Shoes 革新之屢」設計師聯名展，包含已故全球知名建築師Zaha Hadid設計的FLAME火焰鞋等作品，於旗艦店限時展出！
記者會當天邀請到時尚貴婦Melody擔任嘉賓，搭乘名車出場秀出一身好身材！一襲充滿結構線條的簡約紅色洋裝、完美演繹品牌鞋履幾何之美！時尚媽咪Melody在直播節目上不藏私分享所有時尚密技，大受粉絲歡迎，但自稱小迷糊的Melody在時尚路上也走過不少冤枉路。
Melody爆料：「我還曾失心瘋當過粉紅狂，一度陷入可愛路線！但後來發現自己明明就長得一張老臉我才驚覺那不適合！建議大家自在、適合自己最重要。穿出自己最美的樣子。」對於選鞋可是有一套，愛鞋成癡的Melody更大方分享：「我認為女人的腳上一定要穿好看具有流行線條的鞋子！UNITED NUDE一看就非常drama 很有張力，非常吸引瘋瘋貴婦！而且它是好穿又有效果的品牌。」
(旺報)
關鍵字：Melody、旗艦店、UNITED NUDE
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