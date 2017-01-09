陸網紅公司發年終 5主播分百萬人幣獎金
2016年堪稱「網紅元年」，眾網紅不只在直播平台吸金功力了得，到手的年終獎金，恐怕也讓眾人跌破眼鏡。北京一家網紅公司日前準備上百萬人民幣現鈔，全是要分給5名美女主播的年終犒賞，每位主播可分到69萬至115萬台幣不等獎金。
「網紅公司發百萬年終」消息，源自網上近日流傳多張「頒獎大會」現場照片。北京該家網紅公司準備上百萬現鈔，大把鈔票在餐桌上堆疊如一座小山。5名網紅等待老闆發放獎金，各個眉開眼笑，有的拿到獎金忍不住當場數起鈔票，有的則開心拿起手機和「鈔票山」合影、直播。
據陸媒報導，這筆年終獎金是發給在前一年表現出色的網紅女主播。現場每位女主播，可領到15至25萬人民幣不等的獎金。
該網紅公司，被曝光是北京辰星盛世新媒體科技有限公司。該公司董事長辰洋，被指也是網路主播。
有大陸網友形容，「網紅公司這樣的年終獎堪比范冰冰工作室的待遇。」也有網友認為這次新聞炒作成分居多，「這也是網紅公司的直播吧，完事了錢還得拿回去。」
(旺報)
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