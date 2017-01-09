滙豐：人民幣匯率很快將轉趨穩定
中國新聞網9日報導，滙豐環球投資管理9日進行2017年投資展望。滙豐環球投資管理亞太區投資總監馬浩德表示，人民幣匯率近期表現雖然稍為波動，但是中國經濟發展平穩，相信人民幣匯率很快將轉趨穩定。
滙豐環球投資管理亞太區債券投資總監陳寶枝表示，美元於過去四年持續強勢，即使美國聯準會進入升息周期，但相信升息步伐，將緩慢且幅度溫和，市場將開始對美元的強勢有所質疑，並使其於今年內走勢轉變。
對於亞洲股票市場，滙豐認為，經濟基本面和政策環境，將繼續支持亞洲股市。亞洲區內包括中國、印度和印尼的持續改革，是區域內可持續增長的關鍵，中長線為亞洲股市提供有利的環境；此外，亞洲股票的股價相對其獲利水準，仍然處於低水準，以該基準計算是全球最具吸引力的股票市場。
(工商)
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