環時：川普若破壞一中 中美不惜斷交
針對總統蔡英文過境美國出訪中美洲友邦，中共外圍官媒環球時報發表評論聲稱，為捍衛「一個中國」原則，美國準總統川普上台後若有破壞，北京「哪怕走到同美國斷交那一步也會在所不惜」。
這篇在8日晚間發出的評論還聲稱，中國大陸「根本就不用怕他們（川普與蔡總統）的挑釁，北京的反制浩然正氣，堅定有力」。現在中國大陸「奪回了主動權，美台或主動收斂，或者進一步吃虧後被迫克制」。
評論說，川普還在候任階段，北京「不好與他一般見識，拿兩國外交撒氣」。但對他上台後如果破壞「一個中國」原則，中國大陸「顯然做了充分預案」。
評論宣稱，為了捍衛「一個中國」原則，北京「哪怕走到同美國斷交那一步也會在所不惜」。屆時「我們倒想看看，美國選民是否會支持他們的總統亂出牌毀掉中美關係，把整個亞太和平與穩定的大局折騰個天翻地覆」。
這篇評論還說，北京用不著「領川普不見蔡英文這個情」。恪守「一個中國」原則不是中國大陸對美國現任和候任領導人的「任性要求」，而是後者「維護中美關係、尊重亞太現有秩序的『一項義務』」。
評論聲稱，川普進入白宮後若「挑釁『一個中國』原則」，「中國人民一定會強烈要求本國政府全力報復，讓美國得不償失」。1060109
(中央社)
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